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00:37, 11 июня 2023Бывший СССР

Приехавших с концертом в Одессу музыкантов увезли в военкомат

Приехавших с концертом в Одессу музыкантов из джаз-группы Junket увезли в военкомат

Сотрудники военкомата задержали музыкантов из джаз-группы Junket, которые приехали с концертом в Одессу. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Задержали киевских музыкантов из группы Junket, которые приехали давать благотворительный концерт в один из клубов города 9 июня», — отмечается в публикации.

По информации участников группы, их увезут служить в рядах украинской армии.

Ранее в отношении музыканта Алексея Кортнева возбудили уголовное дело по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Наказание по ней предусматривает до года исправительных работ или штраф в размере трех ежемесячных зарплат. Кортнев назвал уголовное преследование незаслуженным.

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    Юлия Мискевич
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