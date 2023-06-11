Минобороны показало ликвидацию атаковавших корабль «Приазовье» катеров-дронов

Минобороны опубликовало видео уничтожения атаковавших «Приазовье» катеров-дронов ВСУ

Минобороны показало на видео ликвидацию катеров-дронов, атаковавших корабль «Приазовье» Черноморского флота. Кадры операции российское ведомство опубликовало в Telegram.

На записи видно, как российские военные ведут огонь по катерам, которые приближаются к кораблю. Затем видно, как находящийся в море объект взрывается. «В данный период, как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B «Global Hawk» военно-воздушных сил США», — отмечает официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать корабль «Приазовье» ночью 11 июня. В результате все украинские катера уничтожили в 300 километрах к юго-востоку от Севастополя. Российский корабль повреждений не получил, никто не пострадал.

По данным оборонного ведомства, украинские военные задействовали шесть морских быстроходных безэкипажных катеров, чтобы атаковать российский корабль, который обеспечивал безопасность по маршрутам пролегания газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток» в юго-восточной части Черного моря.