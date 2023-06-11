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12:47, 11 июня 2023Россия

На заводе «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону началось возгорание

На заводе «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону началось возгорание, ему присвоили 2 ранг

Возгорание произошло на территории ростовского завода «Ростсельмаш» на площади 80 квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Информация о пожаре поступила в 12:00 по московскому времени. Уточняется, что на заводе «горят покрышки».

Издание Baza в своем Telegram-канале также опубликовало кадры из Ростова-на-Дону, на которых видно, как с завода поднимается черный столб дыма. Пожару на заводе «Ростсельмаш» присвоен второй ранг.

Погибших и пострадавших на данный момент нет. Угроза распространения огня велика, но причины его возникновения пока не названы.

Вечером 9 июня также началось возгорание на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) на железнодорожном вокзале в Уфе, оно было ликвидировано на следующий день. Пострадал один человек.

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    Виктория Кондратьева
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