Влияние судебных дел Трампа на его политическую карьеру оценили

Политолог Дудаков рассказал о растущем рейтинге Трампа на фоне судебных дел

Судебные дела в отношении бывшего президента США Дональда Трампа положительно влияют на его рейтинг, считает политолог-американист Малек Дудаков. Так в разговоре с «Лентой.ру» он оценил, как разбирательства сказываются на политической карьере экс-главы государства и его шансах переизбраться на новый срок.

Политическая карьера Трампа на фоне разбирательств

На текущий момент все прокурорские атаки на Трампа добавляют ему политических очков Малек Дудаков политолог-американист

«С марта, когда у него был первый арест в Нью-Йорке, его рейтинги серьезно подросли. На текущий момент Трамп является очевидным фаворитом на республиканских праймериз. Его отрыв от основного конкурента — губернатора Флориды Рона Десантиса — доходит до 40 процентов. Видно, что республиканский электорат недоволен происходящим и в знак протеста решает активнее поддерживать Трампа», — объяснил он.

Конкуренция с Байденом

Также политолог отметил, что рейтинги Трампа подросли на фоне противостояния с действующим президентом США Джо Байденом.

«На текущий момент он [Трамп] обходит Байдена на пять-семь процентов в общенациональных опросах. Все эти судебные проблемы не мешают ему вести кампанию, но, с другой стороны, демократы надеются, что суммарно это все не позволит ему стать президентом: ему придется много времени проводить на судебных слушаниях, тратить на это силы, энергию — то есть то, что он мог бы тратить на свою предвыборную кампанию. Но пока их цель не достигается, потому что позиции Трампа стали сильнее из-за всех этих проблем. В дальнейшем ситуация может поменяться — учитывая, что до выборов еще довольно много времени, а это только второе большое расследование в отношении Трампа. Ему еще грозит несколько болезненных судебных процессов», — заключил он.

Дональд Трамп пообещал продолжить политическую деятельность после предъявления ему обвинений. Ему предъявлены обвинения по 38 пунктам, в том числе хранение секретных документов, связанных с вопросами национальной безопасности. Политику грозят десятки лет тюремного заключения. Трамп все обвинения отвергает.