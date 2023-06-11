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01:44, 11 июня 2023Мир

Трамп обвинил Байдена в борьбе с ним «методами сталинской России»

Экс-президент США Трамп заявил, что Байден борется с ним методами «сталинской России»

Фото: Megan Varner / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего американского лидера Джо Байдена в том, что он борется с ним методами «сталинской России». Об этом пишет New York Post.

По словам Трампа, глава США пытается посадить в тюрьму своего главного политического оппонента, как это «делали в сталинской России и коммунистическом Китае». Экс-президент пояснил, что значительно опережает Байдена по опросам американцев.

Отмечается, что это первое первое публичное выступление Трампа перед однопартийцами в штате Джорджия после выдвинутых новых обвинений.

Ранее сообщалось, что Трампу предъявлены обвинения по 38 пунктам. В обвинительном заключении имеются такие пункты как «незаконное хранение секретных документов», «дача ложных показаний» и «заговор с целью препятствования правосудию». Каждый из них грозит бывшему главе Белого дома 20 годами тюрьмы.

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    Марина Совина
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