США решили возобновить членство в ЮНЕСКО

Госдеп США уведомил ЮНЕСКО о планах США по возобновлению членства в организации

США уведомили Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о решении возобновить членство в организации. Об этом сообщает Axios.

8 июня Ричард Верма, заместитель госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов, передал письмо генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле с предложением плана для возвращения США в организацию. План, разработанный в результате длительных переговоров, предусматривает график выплаты долгов США и возвращение в исполнительный совет организации.

Офис гендиректора ЮНЕСКО созвал встречу посольств всех стран-членов на понедельник для предоставления «срочной стратегической информации». На встрече планируется рассмотреть план возвращения США и запросить согласие на проведение специального заседания в июле для утверждения плана.

Это произошло спустя почти шесть лет после выхода страны из организации, произошедшего во время президентства Дональда Трампа.

Возобновление членства в ЮНЕСКО является одной из внешнеполитических целей администрации президента США Джо Байдена, прежде всего с целью противодействия растущему влиянию Китая на повестку дня организации.

После того как Палестина стала полноправным членом ЮНЕСКО в 2011 году, администрация экс-президента США Барака Обамы прекратила финансирование организации в соответствии с законодательством США.

Ранее сообщалось, что ЮНЕСКО выделит Украине 1,5 миллиона долларов на цифровизацию культурного наследия. К июлю организация планирует передать стране 40 процентов необходимой для этого техники и программного обеспечения для развития серверной инфраструктуры.

