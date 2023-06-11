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19:19, 11 июня 2023Бывший СССР

ВСУ предприняли вылазку в Запорожской области и были отброшены военными России

Бойцы ВСУ попытались осуществить вылазку в Запорожской области, но были отброшены ВС РФ

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Группа из 15 украинских военных попыталась осуществить вылазку на южной окраине села Каменское в Запорожской области, но российские бойцы отбросили противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира подразделения «Шторм Z» с позывным Али.

«Была попытка прорыва обороны в районе южной окраины населенного пункта Каменское. Группа противника до 15 человек пыталась подойти к позициям наших парней, но была своевременно вскрыта силами 1-й особой стрелковой роты, остановлена и отброшена», — приводит ТАСС слова командира.

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По его словам, ВСУ несут серьезные потери личного состава и военной техники на запорожском направлении.

Ранее сообщалось, что украинская армия изменила тактику наступления и на южнодонецком направлении предприняла фланговые удары вместо лобовых атак. Авторы канала отметили, что в регионе продолжаются тяжелые бои.

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    Алиса Дмитриева
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