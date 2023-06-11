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19:18, 11 июня 2023Россия

Движение поездов на поврежденном железнодорожном участке в Крыму восстановили

Аксенов объявил о восстановлении движения на поврежденном железнодорожном участке

Фото: Garmasheva Natalia / Shutterstock / Fotodom

Движение поездов на железнодорожном участке в Кировском районе Республики Крым было возобновлено. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

Глава российского региона также выразил благодарность работникам Крымской железной дороги и других служб, которые принимали участие в ликвидации повреждений.

Инцидент, из-за которого движение поездов пришлось приостановить, произошел ранее в воскресенье днем, 11 июня. Тогда Сергей Аксенов рассказал, что в Кировском районе Крыма были повреждены железнодорожные пути, однако обошлось без пострадавших. Глава Крыма добавил, что их возвращение в рабочее состояние займет примерно от трех до четырех часов, а в это время перевозка пассажиров будет осуществляться при помощи автобусов. Аксенов попросил читателей доверять лишь проверенным информационным источникам.

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    Полина Кислицына
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