Яхта с туристами загорелась в Египте

Яхта с туристами загорелась у побережья курортного города Марса-эль-Алам в Египте

Трое британских туристов пропали без вести после того, как лодка для подводного плавания, с которой они ныряли, загорелась у египетского побережья Красного моря. Об этом пишет The Guardian.

Еще 12 британских граждан были спасены вместе с 12 членами экипажа, гражданами Египта. Их доставили в безопасное место на близлежащий дайвинг-курорт Марса Шагра. Пожар произошел в результате короткого замыкания электропроводки на яхте под названием «Ураган».

Поисковая группа для поиска оставшихся трех британских туристов, личности которых не разглашаются, уже собрана. Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что находится в контакте с местными властями по поводу инцидента и оказывает поддержку пострадавшим гражданам.

