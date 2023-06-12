В Госдуме заявили о достаточном количестве ядерных боеголовок у России

Депутат Соболев: Россия сдерживает силы других стран, чтобы избежать атомной войны

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что у России достаточное количество ядерных боеголовок. Об этом он заявил в беседе с «Говорит Москва», комментируя увеличение количества оружия у ядерных держав на фоне украинского конфликта.

По словам депутата, РФ сдерживает силы других стран, чтобы избежать атомной войны, поэтому нет нужды говорить о растущей опасности.

«Если ядерные державы наращивают потенциал, соответственно, и мы должны быть наготове. Но я вас хочу успокоить: ядерный потенциал нарастить так быстро невозможно, для этого нужно несколько лет», — объяснил Соболев.

Ранее журналист саудовской газеты Asharq Al-Awsat Амаль Мудалли заявил, что США испытывают страх перед совместной ядерной мощью России и Китая, поэтому обратили свою ядерную стратегию в орудие борьбы. Автор, ссылаясь на данные Пентагона, отмечает, что совокупный ракетно-ядерный потенциал Москвы и Пекина вырастет до трех тысяч боеголовок, что превышает американский.

