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17:35, 12 июня 2023Культура

Звезда «Людей Икс» попал в аварию на гонках

Звезда «Людей Икс» Майкл Фассбендер попал в аварию во время автомобильной гонки

Фото: Marc Piasecki / Getty Images

Ирландский актер и звезда супергеройской франшизы «Люди Икс» Майкл Фассбендер попал в аварию во время автомобильной гонки. Об этом пишет Deadline.

Во время выступления на 24-часовой гонке на выносливость в Ле-Мане, Франция, Фассбендер разбил спортивный автомобиль марки Porsche 911 — актер врезался в ограждение на участке гоночной трассы Porsche Curves.

Отмечается, что звезда «Людей Икс» не пострадал и смог вернуть машину в боксы до того, как она была официально выведена из эксплуатации. Фассбендер участвовал в автогонке в составе команды Proton Competition во второй раз.

В апреле в сети появились фото с места аварии с участием голливудского актера, двукратного номинанта на премию «Оскар» Джереми Реннера.

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