На Украине назвали приоритетную тему на встрече формата «Рамштайн»

Глава МО Украины Резников назвал «авиационную коалицию» приоритетом на встрече «Рамштайн»

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, какая тема станет приоритетной для Киева на очередной встрече в формате «Рамштайн». Об этом сообщается в публикации ведомства в Telegram-канале.

Резников назвал «авиационную коалицию» приоритетом на встрече формата «Рамштайн». По его словам, страны обсудят подготовку пилотов, техников и инженеров, которые будут обслуживать самолеты. Глава МО назвал это сложной системы и добавил, что вопросы предметно рассмотрят вместе с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других стран, присоединившихся к коалиции.

Во время переговорах Киев также поднимет тему усиления ПВО, снарядов амуниции и артиллерии. Резников выразил надежду, что на территории Украины появятся хабы по ремонту и оснащению техники.

«Важными для нас вопросами являются открытие различного типа хабов по ремонту и оснащению техники. Как на территории Украины, вместе с партнерами, так и в дружественных приграничных странах», — заключил он.

В конце мая прошла очередная встреча в формате «Рамштайн». Тогда Резников подчеркнул, что предоставление Киеву истребителей является «важным элементом защиты украинского неба».