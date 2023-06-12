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08:42, 12 июня 2023Бывший СССР

На Украине назвали приоритетную тему на встрече формата «Рамштайн»

Глава МО Украины Резников назвал «авиационную коалицию» приоритетом на встрече «Рамштайн»
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: Heiko Becker / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, какая тема станет приоритетной для Киева на очередной встрече в формате «Рамштайн». Об этом сообщается в публикации ведомства в Telegram-канале.

Резников назвал «авиационную коалицию» приоритетом на встрече формата «Рамштайн». По его словам, страны обсудят подготовку пилотов, техников и инженеров, которые будут обслуживать самолеты. Глава МО назвал это сложной системы и добавил, что вопросы предметно рассмотрят вместе с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других стран, присоединившихся к коалиции.

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Во время переговорах Киев также поднимет тему усиления ПВО, снарядов амуниции и артиллерии. Резников выразил надежду, что на территории Украины появятся хабы по ремонту и оснащению техники.

«Важными для нас вопросами являются открытие различного типа хабов по ремонту и оснащению техники. Как на территории Украины, вместе с партнерами, так и в дружественных приграничных странах», — заключил он.

В конце мая прошла очередная встреча в формате «Рамштайн». Тогда Резников подчеркнул, что предоставление Киеву истребителей является «важным элементом защиты украинского неба».

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    Марина Совина
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