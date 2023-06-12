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13:20, 12 июня 2023Мир

Китай нашел способ усилить влияние в спорных водах

NYT: Китай нашел способ усилить влияние в спорных водах

Фото: Jason Lee / Reuters

Китай нашел способ усилить влияние в спорных водах Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом сообщает New-York Times.

Пекин развернул армаду катеров, оснащенных 76-миллиметровыми пушками и противокорабельными ракетами, которые, как отмечает газета, больше, чем эсминцы ВМС США. Однако эти корабли не имеют отношения к Военно-морским силам КНР, а являются судами Береговой охраны, подчиняющейся Центральному военному совету.

«Всего за десятилетие Китай собрал крупнейший в мире флот береговой охраны, и он не похож ни на один другой. Более милитаризованные, более агрессивные в международных спорах и менее озабоченные обычными миссиями по охране порядка», — пишет обозреватель газеты Дэмиен Кейв.

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Автор обращает внимание, что ведущая роль береговой охраны укрепилась в 2013 году при Си Цзиньпине, который в первый год своего пребывания на посту лидера Китая создал морские силы. С 2013 года в Южно-Китайском море последовали десятки напряженных противостояний между кораблями китайской береговой охраны с Японией, Юной Кореей, Вьетнамом, Филиппинами и другими странами.

Кейв подчеркнул, что принятый КНР в 2021 году закон предоставляет береговой охране, которая находится под военным контролем, право применять смертоносную силу против иностранных судов в водах, на которые претендует Пекин, включая Южно-Китайское море, где он построил передовые оперативные базы на искусственных островах.

«В настоящее время в Китае насчитывается около 150 крупных патрульных кораблей береговой охраны водоизмещением не менее тысячи тонн, по сравнению с примерно 70 в Японии, 60 в Соединенных Штатах», — сказано в публикации.

Многие из китайских кораблей являются бывшими военно-морскими корветами, способными к длительным операциям и оснащенными вертолетными площадками.

На протяжении десятилетий Пекин ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона касательно территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море. Острова двух архипелагов — Парасельского и Спратли — по большей части необитаемы, но окружающие их воды богаты рыбой, и через них пролегают важные судоходные маршруты. По оценкам геологов, на океанском дне могут находиться месторождения газа и нефти.

Территория островов оспаривается шестью государствами: Вьетнамом, КНР, Китайской Республикой (Тайвань), Малайзией, Филиппинами и Брунеем. В Пекине считают, что Китай обладает «неоспоримым суверенитетом» над островами в Южно-Китайском море.

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    Виктория Кондратьева
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