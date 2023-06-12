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13:04, 12 июня 2023Россия

ВСУ атаковали поезд в Белгородской области дронами-камикадзе

SHOT: ВСУ атаковали дронами-камикадзе поезд в Белгородской области

Фото: Telegram-канал SHOT

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами-камикадзе грузовой поезд в Белгородской области. Об этом 12 июня сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что обстрел произошел 10 июня около 22:00 в Алексеевском округе. Один удар пришелся на хвостовую часть, другой — перед поездом. В результате 15 пустых вагонов сошли с рельс.

Пострадавших нет, однако повреждено железно-дорожное полотно.

Ранее губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили более 30 различных боеприпасов по территории Белгородской области. По селу Журавлевка было выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селу Устинка — три.

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    Зарина Дзагоева
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