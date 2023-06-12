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08:26, 12 июня 2023Россия

При пожаре в российском городе погибли двое детей и двое взрослых

Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Орехово-Зуево

Фото: Unsplash

Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Орехово-Зуево. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

Отмечается, что в 1:33 по московскому времени экстренные службы получили сообщение о пожаре в одноэтажном частном жилом доме по адресу: городской округ Орехово-Зуево, деревня Яковлево, дом 27. Когда спасатели прибыли на место, горение наблюдалось по всей площади задания — 35 квадратных метров. В результате пожара погибли четыре человека, двое из которых — дети.

Пожар локализовали в 2:12 на площади 35 «квадратов». Открытое горение ликвидировали.

Вечером 11 июня пожар произошел на территории бывшего следственного изолятора «Кресты» в Санкт-Петербурге. Данные о пострадавших не поступали.

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    Марина Совина
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