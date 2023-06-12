Fox потребовал от экс-ведущего Карлсона закрыть шоу в Twitter

Fox потребовал от экс-ведущего Карлсона хранить молчание и закрыть шоу в Twitter

Телеканал Fox отправил журналисту Такеру Карлсону, уволившемуся еще в апреле, письмо с требованием прекратить публиковать видео в Twitter. Об этом в интервью с Financial Times (FT) заявил адвокат Карлсона Хармит Диллон.

«Удваивая значение самого катастрофического программного решения в истории индустрии кабельных новостей, Fox теперь требует, чтобы Такер Карлсон хранил молчание до окончания выборов 2024 года», — сказал Диллон.

По его словам, что в письме бывшего работодателя журналиста содержится требование «прекратить и воздерживаться» от публикации видеороликов в Twitter в связи с эскалацией напряженности между Карлсоном и телеканалом.

Отмечается, что причиной разногласий стало заявление Карлсона о запуске своего шоу в Twitter, обе стороны спорят о деталях его контракта. По словам защитника ведущего, любое положение о неконкуренции больше не действовало, поскольку Fox ранее нарушил контракт своего сотрудника.

Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/technology_and_media/12/06/2023/64875c9a9a794704545d9e8a

