Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:48, 12 июня 2023Интернет и СМИ

Fox потребовал от экс-ведущего Карлсона закрыть шоу в Twitter

Fox потребовал от экс-ведущего Карлсона хранить молчание и закрыть шоу в Twitter

Телеканал Fox отправил журналисту Такеру Карлсону, уволившемуся еще в апреле, письмо с требованием прекратить публиковать видео в Twitter. Об этом в интервью с Financial Times (FT) заявил адвокат Карлсона Хармит Диллон.

«Удваивая значение самого катастрофического программного решения в истории индустрии кабельных новостей, Fox теперь требует, чтобы Такер Карлсон хранил молчание до окончания выборов 2024 года», — сказал Диллон.

По его словам, что в письме бывшего работодателя журналиста содержится требование «прекратить и воздерживаться» от публикации видеороликов в Twitter в связи с эскалацией напряженности между Карлсоном и телеканалом.

Отмечается, что причиной разногласий стало заявление Карлсона о запуске своего шоу в Twitter, обе стороны спорят о деталях его контракта. По словам защитника ведущего, любое положение о неконкуренции больше не действовало, поскольку Fox ранее нарушил контракт своего сотрудника.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/12/06/2023/64875c9a9a794704545d9e8a

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости
    Туриста из России убили в Стамбуле. Его ударили ножом за отказ отдать телефон
    Карпин раскритиковал работу арбитров РПЛ в сезоне-2022/2023
    Рогов сообщил о переходе российских военных в контратаку
    Fox потребовал от экс-ведущего Карлсона закрыть шоу в Twitter
    В Нидерландах назвали вероятные сроки обучения пилотов ВСУ полетам на F-16
    Столкновение двух танкеров на Лене сняли на видео
    Госдеп заявил о попытках выяснить подробности ареста американца Лика в Москве
    Президент Бразилии высказался о решении конфликта на Украине
    ВСУ потеряли половину переданных Финляндией танков Leopard
    Способного кусать людей окуня обнаружили в Балтийском море
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.