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11:32, 12 июня 2023Мир

Планы ЕС хранить газ на Украине объяснили

Аналитик Рыков связал с политикой планы ЕС хранить газ в ПХГ Украины

Фото: РИА Новости

Планы Европейского союза (ЕС) хранить часть своего газа на территории Украины могут быть связаны и с политическими, и с практическими причинами. Так идею ЕС в разговоре с «Лентой.ру» объяснил заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.

«Это может означать две вещи. Первое — Евросоюз все-таки думает о предстоящей зиме так или иначе, несмотря на то что газохранилища заполнены нормально для этого времени года. В прошлом году была теплая зима, и мало израсходовали. Тем не менее дополнительные мощности не помешают. С этой точки зрения использование дополнительных хранилищ — вещь здравая и разумная. Другое дело, что это страна, которая находится в состоянии геополитического конфликта, и это вызывает определенные риски для хранения», — считает аналитик.

В то же время, говоря о возможности использовать подземные хранилища газа (ПХГ) на территории республики, Евросоюз может высказывать свою политическую позицию, полагает Юрий Рыков.

Здесь может иметь место и политическая составляющая. Евросоюз показывает, что он верит в Украину, и поэтому даже не боится там хранить газ, который этой зимой должен понадобиться

Юрий Рыкованалитик

Как пишет Bloomberg, европейские чиновники рассматривают возможность хранения излишек газа в Бильче-Волицко-Угерском хранилище на территории Украины. До начала конфликта его активно использовала как российская сторона, так и европейские страны. Из-за боевых действий ЕС долгое время не хотел размещать энергоресурсы в этом ПХГ, но теперь допускает этот вариант.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи сообщал, что газовые хранилища в Европе к началу июня были заполнены на 70 процентов при цели в 90 процентов к 1 ноября.

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    Варвара Кошечкина
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