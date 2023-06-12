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04:21, 12 июня 2023Россия

Вернувшийся из украинского плена военный поделился своими эмоциями

Вернувшийся из украинского плена военный Валерий описал свои эмоции словами «дома лучше»

Фото: Пресс-служба Минобороны России / РИА Новости

Освобожденный из украинского плена военный Вооруженных сил России (ВС РФ) Валерий рассказал, какие чувства испытывает после возвращения в страну. Его слова приводят «Известия».

Валерий сообщил, что провел в заключении три месяца. Когда спецборт с бывшими пленными прилетел в Москву, военный позвонил супруге, а также пообщался по телефону со своими двумя детьми. «Дома лучше», — описал он свои эмоции.

Ранее другой освобожденный из украинского плена рассказал, каким образом ему и его сослуживцам удалось пережить время заключения. По его словам, военные выживали только благодаря взаимной поддержке. Пленные стремились держаться вместе и «собирались кучками».

11 июня Минобороны России сообщило о возвращении 94 военных из украинского плена. Освобожденных солдат доставили в медицинские учреждения для прохождения лечения и курса реабилитации.

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    Марина Совина
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