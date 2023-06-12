Вернувшийся из украинского плена военный поделился своими эмоциями

Вернувшийся из украинского плена военный Валерий описал свои эмоции словами «дома лучше»

Освобожденный из украинского плена военный Вооруженных сил России (ВС РФ) Валерий рассказал, какие чувства испытывает после возвращения в страну. Его слова приводят «Известия».

Валерий сообщил, что провел в заключении три месяца. Когда спецборт с бывшими пленными прилетел в Москву, военный позвонил супруге, а также пообщался по телефону со своими двумя детьми. «Дома лучше», — описал он свои эмоции.

Ранее другой освобожденный из украинского плена рассказал, каким образом ему и его сослуживцам удалось пережить время заключения. По его словам, военные выживали только благодаря взаимной поддержке. Пленные стремились держаться вместе и «собирались кучками».

11 июня Минобороны России сообщило о возвращении 94 военных из украинского плена. Освобожденных солдат доставили в медицинские учреждения для прохождения лечения и курса реабилитации.