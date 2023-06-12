Освобожденный из украинского плена военный рассказал о секрете выживания
Освобожденный из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ) боец Вооруженных сил России (ВС РФ) Владислав рассказал, что помогло ему пережить заключение. Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».
Военный рассказал о «секрете выживания» в плену и назвал залогом нахождения в таких условиях взаимную поддержку. По его словам, пленные стремились держаться вместе, «собирались кучками», чтобы справиться.
Владислав отметил, что после освобождения он впервые за полгода пообщался с семьей. «Я услышал в первый раз, наверное, через месяцев шесть по телефону... Мама плакала», — признался он.
11 июня Минобороны России сообщило о возвращении 94 военных из украинского плена. Освобожденных солдат доставят в медицинские учреждения для прохождения лечения и курса реабилитации.