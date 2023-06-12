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03:25, 12 июня 2023Россия

Освобожденный из украинского плена военный рассказал о секрете выживания

«Известия»: освобожденный из плена ВСУ боец назвал взаимную поддержку секретом выживания

Фото: Пресс-служба Минобороны России / РИА Новости

Освобожденный из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ) боец Вооруженных сил России (ВС РФ) Владислав рассказал, что помогло ему пережить заключение. Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».

Военный рассказал о «секрете выживания» в плену и назвал залогом нахождения в таких условиях взаимную поддержку. По его словам, пленные стремились держаться вместе, «собирались кучками», чтобы справиться.

Владислав отметил, что после освобождения он впервые за полгода пообщался с семьей. «Я услышал в первый раз, наверное, через месяцев шесть по телефону... Мама плакала», — признался он.

11 июня Минобороны России сообщило о возвращении 94 военных из украинского плена. Освобожденных солдат доставят в медицинские учреждения для прохождения лечения и курса реабилитации.

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    Марина Совина
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