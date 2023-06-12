Освобожденный из украинского плена военный рассказал о секрете выживания

«Известия»: освобожденный из плена ВСУ боец назвал взаимную поддержку секретом выживания

Освобожденный из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ) боец Вооруженных сил России (ВС РФ) Владислав рассказал, что помогло ему пережить заключение. Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».

Военный рассказал о «секрете выживания» в плену и назвал залогом нахождения в таких условиях взаимную поддержку. По его словам, пленные стремились держаться вместе, «собирались кучками», чтобы справиться.

Владислав отметил, что после освобождения он впервые за полгода пообщался с семьей. «Я услышал в первый раз, наверное, через месяцев шесть по телефону... Мама плакала», — признался он.

11 июня Минобороны России сообщило о возвращении 94 военных из украинского плена. Освобожденных солдат доставят в медицинские учреждения для прохождения лечения и курса реабилитации.