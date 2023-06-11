Минобороны сообщило о возвращении 94 российских военных из украинского плена

94 российских военных вернулись из украинского плена в результате переговоров. Об этом в воскресенье, 11 июня, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — сказано в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что освобожденных бойцов доставят в медицинские учреждения для прохождения лечения и реабилитации.

В конце мая уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила, что частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» провела обмен пленными. Из плена освободили шесть российских военных из Луганской народной республики, а также троих бойцов Росгвардии.