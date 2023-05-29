Появились подробности о проведенном ЧВК «Вагнер» обмене пленными с Украиной

Омбудсмен Сердюкова сообщила об освобождении шести военнослужащих ЛНР из плена

Шесть российских военных из Луганской народной республики (ЛНР) освобождены освобождены из украинского плена. Новые подробности обмена, проведенного частной-военной компанией (ЧВК) «Вагнер», сообщила омбудсмен региона Виктория Сердюкова в Telegram.

По ее словам, все освобожденные жители республики являются служащими 2-го армейского корпуса.

Ранее стало известно, что из плена также вызволили троих военных Росгвардии. В пресс-службе ведомства «Ленте.ру» рассказали, что среди них два уроженца Северной Осетии и один житель Ставропольского края, которые служили в разведывательном подразделении. Мужчины были захвачены, когда, оставшись без патронов, пытались эвакуировать раненного сослуживца.

О том, что ЧВК «Вагнер» провела обмен пленными с Украиной, 25 мая сообщила уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова. Точное число освобожденных российских военнослужащих омбудсмен не уточнила.