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06:32, 12 июня 2023Россия

Российская авиация нанесла удар по ВСУ в районе Серебрянского лесничества

Российская авиация уничтожила бойцов и технику ВСУ в районе Серебрянского лесничества

Фото: Adrien Vautier / Globallookpress.com

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук рассказал, что российская армейская авиация нанесла удар по бойцам Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районе Серебрянского лесничества, сообщает ТАСС.

«На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение взвода на БМП 67-й механизированной бригады ВСУ», — заявил он.

Савчук отметил, что в результате удара украинские военные потеряли большое количество бойцов и техники. Он добавил, что помимо этого российским артиллеристам удалось уничтожить гаубицу Д-30, три позиции 120-миллиметровых минометов, а также автомобиль для подвоза боеприпасов.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин рассказал, что ВСУ в настоящее время перебрасывают личный состав и большое количество техники в районы Угледара и Авдеевки. По его словам, они намерены нанести удар на донецком направлении.

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    Марина Совина
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