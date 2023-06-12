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06:01, 12 июня 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о стягивании ВСУ сил для удара на донецком направлении

Советник врио главы ДНР Гагин: ВСУ стягивают силы для удара на донецком направлении

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время стягивают силы в районах Угледара и Авдеевки и планируют нанести удар на донецком направлении, сообщает ТАСС.

«Наиболее активные и горячие сейчас угледарский и авдеевский участки. Сейчас они [ВСУ] рассматривают перспективным именно донецкое направление», — заявил он.

По его словам, украинские военные занимаются переброской личного состава и большого количества техники на данном направлении с целью дальнейшей атаки.

Ранее стало известно, что ВСУ в ночь на 12 июня выпустили 18 снарядов калибра 155 миллиметров по трем районам Донецка. Информация о повреждениях и пострадавших не приводится.

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