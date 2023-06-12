Украинский беженец выиграл полмиллиона евро в лотерею в Бельгии

RTL: украинский беженец выиграл 500 тысяч евро в лотерею в Бельгии

Украинский беженец, проживающий в настоящее время на территории Бельгии, выиграл в лотерею полмиллиона евро. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RTL.

Как уточняется, денежный приз в размере 500 тысяч евро выиграл молодой человек, который переехал в Бельгию с Украины в прошлом году.

Известно, что победителю от 18 до 24 лет. В настоящее время он живет и работает в Брюсселе. Счастливый билет молодой человек приобрел на заправочной станции за пять евро.

Ранее в июне сообщалось, что житель американского населенного пункта Дандолк, штат Мэриленд, сорвал джекпот в лотерею и чуть не выбросил счастливый билет.