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15:31, 12 июня 2023Из жизни

Украинский беженец выиграл полмиллиона евро в лотерею в Бельгии

RTL: украинский беженец выиграл 500 тысяч евро в лотерею в Бельгии

Фото: slawomir.gawryluk / Shutterstock / Fotodom

Украинский беженец, проживающий в настоящее время на территории Бельгии, выиграл в лотерею полмиллиона евро. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RTL.

Как уточняется, денежный приз в размере 500 тысяч евро выиграл молодой человек, который переехал в Бельгию с Украины в прошлом году.

Известно, что победителю от 18 до 24 лет. В настоящее время он живет и работает в Брюсселе. Счастливый билет молодой человек приобрел на заправочной станции за пять евро.

Ранее в июне сообщалось, что житель американского населенного пункта Дандолк, штат Мэриленд, сорвал джекпот в лотерею и чуть не выбросил счастливый билет.

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    Варвара Кошечкина
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