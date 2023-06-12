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07:43, 12 июня 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о «новой жизни» после вхождения в состав России

Врио главы ЛНР Пасечник заявил о новой жизни после вхождения в состав России
Леонид Пасечник

Леонид Пасечник. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что ЛНР получила новую жизнь после вхождения в состав России. Его слова приводит РИА Новости.4

Пасечник отметил, что в составе России ЛНР получила внимание со стороны государства, почувствовала сплоченность и взаимовыручку народов .

«Социальная защита, масштабная стройка, модернизация образования и здравоохранения, возрождение сельского хозяйства и промышленности — Луганщина без преувеличения получила новую жизнь. И нет никаких сомнений, что мы обязательно превратим нашу Республику в преуспевающий и самодостаточный регион России», — отметил врио главы ЛНР в поздравлении с Днем России.

По словам представителя ЛНР, в современной России объединены выдающееся прошлое и славное настоящее. Он выразил уверенность, что с «большой дружной российской семьей» республика преодолеет любые преграды.

Ранее мэр Мариуполя Олег Моргун назвал срок восстановления города. По его мнению, это произойдет в течение трех лет.

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    Марина Совина
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