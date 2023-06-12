В ЛНР заявили о «новой жизни» после вхождения в состав России
Временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что ЛНР получила новую жизнь после вхождения в состав России. Его слова приводит РИА Новости.4
Пасечник отметил, что в составе России ЛНР получила внимание со стороны государства, почувствовала сплоченность и взаимовыручку народов .
«Социальная защита, масштабная стройка, модернизация образования и здравоохранения, возрождение сельского хозяйства и промышленности — Луганщина без преувеличения получила новую жизнь. И нет никаких сомнений, что мы обязательно превратим нашу Республику в преуспевающий и самодостаточный регион России», — отметил врио главы ЛНР в поздравлении с Днем России.
По словам представителя ЛНР, в современной России объединены выдающееся прошлое и славное настоящее. Он выразил уверенность, что с «большой дружной российской семьей» республика преодолеет любые преграды.
Ранее мэр Мариуполя Олег Моргун назвал срок восстановления города. По его мнению, это произойдет в течение трех лет.