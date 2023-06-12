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14:42, 12 июня 2023Россия

Кадыров отчитался о работе полка «Север-Ахмат»

Кадыров: бойцы полка «Север-Ахмат» подбили украинский самолет на марьинском направлении

Фото: ТАСС

Бойцы полка «Север-Ахмат» подбили на марьинском направлении украинский самолет и уничтожили несколько огневых точек противника. О работе чеченского подразделения в своем Telegram-канале отчитался глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Подбитый вражеский вертолет, самолет, огромное количество уничтоженных огневых точек противника — это лишь малая часть работы, выполненной бойцами полка "Север-АХМАТ" МО РФ в марьинском направлении», — сказано в публикации.

По словам Кадырова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) работают на марьинском направлении с особой осторожностью.

Ранее сообщалось, что на белогоровском направлении артиллеристы 85-й бригады Южной группировки войск уничтожают позиции ВСУ. Российские бойцы вычислили точное месторасположение солдат ВСУ и нанесли по их позициям удары.

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    Виктория Кондратьева
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