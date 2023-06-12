Российские военные нанесли удары по войскам ВСУ на белогоровском направлении

Военкор Руденко: артиллеристы нанесли удары по войскам ВСУ на белогоровском направлении

На Белогоровском направлении артиллеристы 85 бригады Южной группировки войск уничтожают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный корреспондент Андрей Руденко и опубликовал соответствующее видео.

На кадрах видно, что российские бойцы вычислили точное месторасположение солдат ВСУ и нанесли по их позициям удары. «Враг на этом направлении скапливал людей и технику, но наша артиллерия немного проредила ряды нацистов», — отметил военкор.

Также Андрей Руденко рассказал, что бойцы ВСУ добили и сожгли раненого сослуживца при отступлении.На кадрах, которые опубликовал военкор, видно, как группа бойцов подходит к лежащему раненому сослуживцу и производит по нему несколько выстрелов.

Ранее украинский командир рассказал, что в рядах ВСУ стали обсуждать, что солдатам будет трудно пробить «невероятные» линии обороны Российской армии.