Рогов рассказал о продолжающихся тяжелых боях в Запорожской области

Рогов заявил, что в Запорожской области в районе Нескучного продолжаются тяжелые бои

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в районе Времевского выступа Запорожской области продолжаются тяжелые бои. Об этом он рассказал 12 июня в эфире «Соловьев Live», сообщает РИА Новости.

Рогов уточнил, что бои проходят в районе сел Нескучное и Макаровка. При этом, добавил он, украинские войска не взяли ни одну высоту. «Работает наша артиллерия, минометные расчеты, привлекается авиация», — заключил председатель движения.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале разместил видео, на котором показано, как бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили горящий танк и сбежали с поля боя. По словам военкора, действия происходили в Запорожской области. Танк ВСУ решил зайти на российские позиции, но получил выстрел из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).