Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:29, 12 июня 2023Бывший СССР

Рогов рассказал о продолжающихся тяжелых боях в Запорожской области

Рогов заявил, что в Запорожской области в районе Нескучного продолжаются тяжелые бои

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в районе Времевского выступа Запорожской области продолжаются тяжелые бои. Об этом он рассказал 12 июня в эфире «Соловьев Live», сообщает РИА Новости.

Рогов уточнил, что бои проходят в районе сел Нескучное и Макаровка. При этом, добавил он, украинские войска не взяли ни одну высоту. «Работает наша артиллерия, минометные расчеты, привлекается авиация», — заключил председатель движения.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале разместил видео, на котором показано, как бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили горящий танк и сбежали с поля боя. По словам военкора, действия происходили в Запорожской области. Танк ВСУ решил зайти на российские позиции, но получил выстрел из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости
    Боррель назвал возможный срок начала переговоров России и Украины
    Ольга Орлова улетела из России без четырехмесячной дочери
    Рогов рассказал о продолжающихся тяжелых боях в Запорожской области
    Бывший тренер «Спартака» сравнил зарплаты в РПЛ и чемпионате Армении
    Звезду «Черной Панетры» обвинили в сексуальном насилии
    Полиция не пустила молдавских активистов на пикет о запрете оппозиционной партии
    Минобороны ФРГ отказалось назвать число подбитых Leopard на Украине
    Орбан сравнил передачу Соросом бизнеса сыну со сценой из «Крестного отца»
    Китай нашел способ усилить влияние в спорных водах
    Стало известно о планах Raytheon передать Украине пять ЗРК Patriot
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.