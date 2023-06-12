Бойцы ВСУ бросили горящий танк и сбежали

Военкор Руденко: в Запорожье бойцы ВСУ бросили подбитый горящий танк и сбежали

Военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале разместил видео, на котором показано, как бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили горящий танк и сбежали с поля боя.

По словам военкора, действия происходили в Запорожской области. Танк ВСУ решил зайти на российские позиции, но получил выстрел из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР). «Экипаж бросил горящую машину и дал деру», — прокомментировал действия военных Руденко.

Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении 11 танков ВСУ, в том числе трех немецких Leopard, на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях. Как пояснили в оборонном ведомстве, украинские военные предприняли несколько безуспешных попыток наступления на данных направлениях, однако в результате понесли серьезные потери, в первую очередь в военной технике.

Также стало известно, что российские саперы находят на донецком направлении мины, которые инженеры войск Украины оставляют неактивированными или не до конца активированными. На них присутствуют различные послания — от желания примириться до нацистской символики.