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08:37, 12 июня 2023Бывший СССР

Бойцы ВСУ бросили горящий танк и сбежали

Военкор Руденко: в Запорожье бойцы ВСУ бросили подбитый горящий танк и сбежали

Военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале разместил видео, на котором показано, как бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили горящий танк и сбежали с поля боя.

По словам военкора, действия происходили в Запорожской области. Танк ВСУ решил зайти на российские позиции, но получил выстрел из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР). «Экипаж бросил горящую машину и дал деру», — прокомментировал действия военных Руденко.

Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении 11 танков ВСУ, в том числе трех немецких Leopard, на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях. Как пояснили в оборонном ведомстве, украинские военные предприняли несколько безуспешных попыток наступления на данных направлениях, однако в результате понесли серьезные потери, в первую очередь в военной технике.

Также стало известно, что российские саперы находят на донецком направлении мины, которые инженеры войск Украины оставляют неактивированными или не до конца активированными. На них присутствуют различные послания — от желания примириться до нацистской символики.

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    Екатерина Подвигина
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