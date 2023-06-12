В Скандинавии объявили бойкот производителю продуктов из-за его работы в России

Reuters: скандинавские компании объявили бойкот Mondelez International из-за работы в РФ

Десятки скандинавских компаний отказались работать с американским производителем продуктов Mondelez International из-за его деятельности в России. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что Mondelez отказалась покидать российский рынок, в связи с чем крупные скандинавские компании объявили ей бойкот. В их числе оказались авиакомпании SAS и Norwegian Air, железнодорожная группа SJ, сеть отелей Strawberry, розничная сеть Elkjop, судоходная группа Fjord Line, Норвежская футбольная ассоциация.

По информации агентства, Mondelez, имеющая сильное присутствие в Норвегии, обратилась к правительству страны, чтобы защитить свой бизнес.

Американская компания Mondelez International занимается производством и продажей кондитерских изделий, снеков и напитков. В России она известна по шоколадкам Alpen Gold, Milka и Toblerone, а также по жвачке Dirol, леденцам Halls и другим товарам.

В марте 2022 года компания Mondelez International объявила, что сворачивает капитальные вложения и расходы на рекламу в России. Производитель пояснил, что сосредоточит деятельность на базовых предложениях, при этом продолжив оценивать ситуацию и корректируя ее по мере необходимости.