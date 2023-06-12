В Словакии компания подала заявление против партии за портрет Сталина

Post Bellum SK подала заявление против партии Словакии за демонстрацию портрета Сталина

Некоммерческая организация (НКО) Post Bellum SK попросила правоохранителей провести расследование в отношении компартии Словакии после демонстрации портрета Иосифа Сталина в ходе съезда политического объединения. Об этом представители НКО рассказали в своем Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Утверждается, что организация подала заявление против словацких политиков из-за возможного совершения ими неправомерных действий. В Post Bellum SK пояснили, что партийцев подозревают в поддержке и пропаганде объединений, «направленных на подавление основных прав и свободы».

В НКО считают, что словацкая компартия 20 мая провела съезд, где на сцене были выставлены портреты политиков, в том числе Иосифа Сталина и лидера чехословацкой компартии Клемента Готвальда. «Мы уверены, что 20 мая это не была какая-то образовательная или любительская акция, связанная с нашей историей», — утверждают в НКО.

Post Bellum SK — общественная некоммерческая организация, которая занимается описанием значимых исторических событий в жизни словаков в 20 веке.

Ранее специальная прокуратура Словакии предъявила обвинение бывшему министру юстиции Штефану Гарабину за одобрение действий России на Украине. Бывший глава Минюста был задержан в мае прошлого года. После дачи показаний он оставался на свободе. Гарабин также был одним из кандидатов на президентских выборах в Словакии в 2019-м и хочет вновь добиваться избрания на высший пост в 2024-м.