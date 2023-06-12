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17:09, 12 июня 2023Мир

В Словакии компания подала заявление против партии за портрет Сталина

Post Bellum SK подала заявление против партии Словакии за демонстрацию портрета Сталина
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Некоммерческая организация (НКО) Post Bellum SK попросила правоохранителей провести расследование в отношении компартии Словакии после демонстрации портрета Иосифа Сталина в ходе съезда политического объединения. Об этом представители НКО рассказали в своем Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Утверждается, что организация подала заявление против словацких политиков из-за возможного совершения ими неправомерных действий. В Post Bellum SK пояснили, что партийцев подозревают в поддержке и пропаганде объединений, «направленных на подавление основных прав и свободы».

В НКО считают, что словацкая компартия 20 мая провела съезд, где на сцене были выставлены портреты политиков, в том числе Иосифа Сталина и лидера чехословацкой компартии Клемента Готвальда. «Мы уверены, что 20 мая это не была какая-то образовательная или любительская акция, связанная с нашей историей», — утверждают в НКО.

Post Bellum SK — общественная некоммерческая организация, которая занимается описанием значимых исторических событий в жизни словаков в 20 веке.

Ранее специальная прокуратура Словакии предъявила обвинение бывшему министру юстиции Штефану Гарабину за одобрение действий России на Украине. Бывший глава Минюста был задержан в мае прошлого года. После дачи показаний он оставался на свободе. Гарабин также был одним из кандидатов на президентских выборах в Словакии в 2019-м и хочет вновь добиваться избрания на высший пост в 2024-м.

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