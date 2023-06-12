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21:11, 12 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о брошенных на полях боя телах бойцов ВСУ

Замполит добровольческого отряда: ВСУ месяцами не забирают тела погибших под Угледаром

Фото: Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не занимается вывозом тел погибших на линии боевого соприкосновения под Угледаром бойцов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замполита добровольческого отряда «Тигр» с позывным Педагог.

По словам Педагога, тела лежат еще с октября. Среди них есть заминированные, но «они уже сами собой разминировались, потому что тела истлели». «Их уже телами-то не назовешь. Мы их прикопали, есть у нас места. Неглубоко пока. Так они поступают со своими бойцами», — рассказал собеседник агентства.

По словам офицера, командование украинских войск ни разу не пробовало выйти на контакт и запросить обмен телами погибших. Несмотря на то что российская сторона всегда готова к контакту. Хотя знаем, как они поступают с нашими ребятами, — подчеркнул Педагог, отметив, что над телами российских военных украинские боевики систематически издеваются.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ добили и сожгли раненого сослуживца при отступлении после боя на Запорожском направлении. На кадрах, которые опубликовал военкор Андрей Руденко, видно, как группа бойцов подходит к лежащему раненому сослуживцу и производит по нему несколько выстрелов.

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    Екатерина Подвигина
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