Замполит добровольческого отряда: ВСУ месяцами не забирают тела погибших под Угледаром

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не занимается вывозом тел погибших на линии боевого соприкосновения под Угледаром бойцов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замполита добровольческого отряда «Тигр» с позывным Педагог.

По словам Педагога, тела лежат еще с октября. Среди них есть заминированные, но «они уже сами собой разминировались, потому что тела истлели». «Их уже телами-то не назовешь. Мы их прикопали, есть у нас места. Неглубоко пока. Так они поступают со своими бойцами», — рассказал собеседник агентства.

По словам офицера, командование украинских войск ни разу не пробовало выйти на контакт и запросить обмен телами погибших. Несмотря на то что российская сторона всегда готова к контакту. Хотя знаем, как они поступают с нашими ребятами, — подчеркнул Педагог, отметив, что над телами российских военных украинские боевики систематически издеваются.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ добили и сожгли раненого сослуживца при отступлении после боя на Запорожском направлении. На кадрах, которые опубликовал военкор Андрей Руденко, видно, как группа бойцов подходит к лежащему раненому сослуживцу и производит по нему несколько выстрелов.