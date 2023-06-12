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13:49, 12 июня 2023Россия

Российские военные нанесли ракетный удар по резервам войск Украины

Минобороны: вооруженные силы РФ нанесли удар по местам дислокации резервов войск Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по местам дислокации резервов войск Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ в понедельник, 12 июня.

По информации ведомства, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования. Цель удара была достигнута, заключили в министерстве.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук рассказал, что российская армейская авиация нанесла удар по бойцам Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районе Серебрянского лесничества. Савчук отметил, что в результате удара украинские военные потеряли большое количество бойцов и техники.

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    Зарина Дзагоева
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