Российские военные нанесли ракетный удар по резервам войск Украины

Минобороны: вооруженные силы РФ нанесли удар по местам дислокации резервов войск Украины

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по местам дислокации резервов войск Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ в понедельник, 12 июня.

По информации ведомства, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования. Цель удара была достигнута, заключили в министерстве.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук рассказал, что российская армейская авиация нанесла удар по бойцам Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районе Серебрянского лесничества. Савчук отметил, что в результате удара украинские военные потеряли большое количество бойцов и техники.