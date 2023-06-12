США ввели меры экспортного контроля против 31 компании из Китая

США ввели меры экспортного контроля против компаний из Китая, ОАЭ и Великобритании

Министерство торговли США ввело меры экспортного контроля против 31 компании из Китая, пяти юрлиц из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и двух — из Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости.

«Минторг добавляет к списку компаний, на которые распространяются меры экспортного контроля, 43 компании. Правительство США определило их как действующие вразрез с интересами международной политики или нацбезопасности США», — говорится в сообщении.

В конце мая в КНР национальным операторам критической информационной инфраструктуры запретили покупать продукцию американского производителя чипов Micron Technology. До этого Китай начал проверку производителя микросхем Micron на предмет возможной угрозы нацбезопасности.