Заставивших россиянина собирать коноплю троих экс-полицейских осудили

В Астрахани суд вынес приговор экс-полицейским, заставившим мужчину собирать коноплю

В Астрахани суд вынес приговор троим бывшим сотрудникам полиции и местному жителю, которые угрожали людям и заставили одного из них совершить преступление. Об этом во вторник, 13 июня, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Фигурантов в зависимости от роли признали виновными в преступлении по статье 159 («Мошенничество»), части 5 статьи 33 и статье 159 («Пособничество в мошенничестве»), а также статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Их приговорили к лишению свободы на сроки от 3,3 до 3,5 года.

Следствие и суд установили, что в августе 2022 года двое инспекторов ДПС обратились к знакомому экс-полицейскому с просьбой найти человека, которого можно было бы незаконно привлечь к ответственности за оборот наркотиков. Бывший правоохранитель подыскал сразу двоих таких местных жителей, вывез их на участок с дикорастущей коноплей и силой заставил одного из них собирать растение, а после — идти навстречу сотрудникам ДПС. Мужчину с коноплей задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

Также в мае 2022 года бывший полицейский и участковый доставили двух местных жителей к зданию отдела полиции, где под угрозой проверки их причастности к незаконному обороту наркотиков похитили 11 тысяч рублей.