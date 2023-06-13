Укушенный родственником мужчина едва не лишился ноги

Tampa Bay Times: укушенный родственником американец едва не лишился ноги из-за сепсиса

Житель американского города Тампа, штат Флорида, едва не лишился ноги из-за начавшегося сепсиса после того, как он попытался предотвратить ссору на семейной встрече и был укушен родственником. Об этом сообщает Tampa Bay Times.

52-летний Донни Адамс вмешался во вспыхнувшую во время семейной встречи ссору. В пылу спора родственник укусил его за ногу. Через некоторое время после этого американец заметил на левой ноге небольшую опухоль размером около шести сантиметров, боль не проходила, а лишь усиливалась.

Через два дня после инцидента мужчина обратился в больницу, где ему прописали антибиотики и сделали прививку от столбняка. Но спустя еще три дня Адамс уже едва мог ходить и снова обратился к врачам. На этот раз его направили на экстренную операцию.

Хирург Фриц Бринк провел сложную операцию, чтобы спасти конечность пациента и, возможно, его жизнь. Врачу пришлось удалить около 70 процентов гниющей ткани на передней части бедра. Еще одна операция потребовалась для удаления оставшейся инфицированной ткани.

Врачи уверены, что инфекция началась с укуса. Пациент провел в больнице почти три недели. Он выразил благодарность врачам и надеется, что его история заставит других людей вовремя обращаться к врачу при получении травм.

Ранее сообщалось, что жительница британского графства Эссекс чудом выжила и едва не лишилась ног после укуса комара, случившегося 13 лет назад. Ее состояние ухудшилось до такой степени, что она не могла работать.

