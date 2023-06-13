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20:50, 13 июня 2023Забота о себе

Сексолог указал на связь ношения тесной одежды с проблемами в интимной жизни

Сексолог Соболев предупредил, что ношение тесной одежды может вредить половым органам

Фото: Michael Ip / Globallookpress.com

Ношение тесной одежды вредит половым органам и может вызвать проблемы в интимной жизни, предупредил психолог и сексолог Дмитрий Соболев. На эту связь он указал в беседе с «Лентой.ру».

По словам Соболева, ни одно исследование не связало ношение тесной одежды и либидо. Само по себе ношение тесной одежды вряд ли может стать единственной причиной дисфункции, говорит сексолог.

Ношение тесной одежды может действительно привести к нарушению кровообращения в области таза. Это, в свою очередь, ведет к снижению чувствительности, боли и нарушению функций репродуктивной системы

Дмитрий Соболевпсихолог, сексолог

Однако ношение тесной одежды сказывается на настроении и самооценке человека, уверяет сексолог. Человек может чувствовать себя неуютно и неуверенно из-за снижения чувствительности или гиперстимуляции эрогенных зон в тесной одежде, пояснил собеседник «Ленты.ру».

«Застойные процессы прямо или косвенно влияют на работу всего организма. В том числе на половую систему, которая начинается не с половых органов, как принято считать, а с рецепторов кожи», — объяснил Соболев.

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Чтобы найти все причины нарушения чувствительности, Соболев советует обратиться к сексопатологу. По его словам, специалисты исключат физиологические дисфункции и заболевания.

«Сексолог, в свою очередь, поможет не только с поиском причин, но и с пониманием глубины проблемы, и с методами ее решения. Шаблонного выхода из ситуации, увы, нет», — подвел итог собеседник «Ленты.ру».

Ранее Дмитрий Соболев рассказал о неочевидных мужских страхах. По его словам, мужчины боятся быть отвергнутыми.

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    Вера Владзиевская
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