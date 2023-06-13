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15:51, 13 июня 2023Бывший СССР

В Херсонской области нашли холеру и кишечную палочку

Госэкоинспекция Украины: в Херсонской области нашли холеру и кишечную палочку

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В подконтрольной Киеву части Херсонской области нашли холеру и кишечную палочку. Об этом сообщил начальник отдела Государственной экологической инспекции Украины Олег Павленко на YouTube-канале Military Media Center.

«Мы проводим мониторинг южного округа, ежедневно отбираем пробы воды и делаем анализы. Очень большой загрязненности нет, но есть несколько случаев выявления холерной и кишечной палочек», — заявил он.

Павленко добавил, что Госэкоинспекция исследует воду «по химии», а санитарно-эпидемиологическая станция собирает анализ воды «по биологии».

Ранее стало известно, что уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться. По состоянию на 11 июня уровень водохранилища в районе Никополя составляет 9,35 метра, то есть за сутки он снизился более чем на метр.

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    Алевтина Запольская
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