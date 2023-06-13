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17:09, 13 июня 2023Россия

Путин высказался о подрыве плотины Каховской ГЭС

Президент России Путин заявил, что Москва не заинтересована в трагедии на Каховской ГЭС

Фото: РИА Новости

Москва не заинтересована в трагедии на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Так подрыв дамбы ГЭС во время встречи с военкорами прокомментировал президент России Владимир Путин. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24», видео доступно на портале «Смотрим».

«Россия точно не была заинтересована в разрушении Каховской ГЭС, так как это несло ущерб контролируемым ей территориям», — заявил глава государства.

При этом он отметил, что взрыв и последующее подтопление сорвали украинское наступление, но «лучше бы Украина не наступала».

Каховская ГЭС была повреждена и впоследствии разрушена в результате обстрела в ночь на 6 июня. После многочисленных ударов пострадала опора плотины, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды и затопление территорий. Из подтопленных районов Херсонской области эвакуировали более 4000 человек.

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    Марк Леонов
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