Путин высказался о подрыве плотины Каховской ГЭС

Президент России Путин заявил, что Москва не заинтересована в трагедии на Каховской ГЭС

Москва не заинтересована в трагедии на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Так подрыв дамбы ГЭС во время встречи с военкорами прокомментировал президент России Владимир Путин. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24», видео доступно на портале «Смотрим».

«Россия точно не была заинтересована в разрушении Каховской ГЭС, так как это несло ущерб контролируемым ей территориям», — заявил глава государства.

При этом он отметил, что взрыв и последующее подтопление сорвали украинское наступление, но «лучше бы Украина не наступала».

Каховская ГЭС была повреждена и впоследствии разрушена в результате обстрела в ночь на 6 июня. После многочисленных ударов пострадала опора плотины, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды и затопление территорий. Из подтопленных районов Херсонской области эвакуировали более 4000 человек.