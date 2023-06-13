В Госдуме объяснили идею «санитарной зоны» на Украине

Картаполов: в «санитарной зоне» на Украине должны отсутствовать средства поражения России

«Санитарная зона» на Украине предполагает отсутствие в ней вооружений, из которых можно обстрелять территорию России, объяснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с ТАСС.

Как заявил депутат, эта идея предполагает создание демилитаризованной зоны, где будут отсутствовать средства поражения, достигающие «той территории, которую мы считаем своей».

Картаполов не стал строить предположений о ее глубине и средствах, за счет которых она может быть создана. По его словам, «должны сформировать концепцию и доложить президенту те, кто за это отвечает, Генштаб».

Ранее во время встречи с журналистами и военкорами во вторник, 13 июня, президент России Владимир Путин заявил, что на территории Украины может быть создана «санитарная зона». По словам главы государства, такая зона может появиться, если Украина продолжит пытаться наносить удары по российским приграничным территориям.

Во время встречи Путин подчеркнул, что цели специальной военной операции (СВО) на Украине могут корректироваться, но в целом остаются неизменными.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент России Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы глав ДНР и ЛНР о военной помощи.