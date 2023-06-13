Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:29, 13 июня 2023Россия

В Госдуме объяснили идею «санитарной зоны» на Украине

Картаполов: в «санитарной зоне» на Украине должны отсутствовать средства поражения России
Андрей Картаполов

Андрей Картаполов. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

«Санитарная зона» на Украине предполагает отсутствие в ней вооружений, из которых можно обстрелять территорию России, объяснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с ТАСС.

Как заявил депутат, эта идея предполагает создание демилитаризованной зоны, где будут отсутствовать средства поражения, достигающие «той территории, которую мы считаем своей».

Картаполов не стал строить предположений о ее глубине и средствах, за счет которых она может быть создана. По его словам, «должны сформировать концепцию и доложить президенту те, кто за это отвечает, Генштаб».

Ранее во время встречи с журналистами и военкорами во вторник, 13 июня, президент России Владимир Путин заявил, что на территории Украины может быть создана «санитарная зона». По словам главы государства, такая зона может появиться, если Украина продолжит пытаться наносить удары по российским приграничным территориям.

Во время встречи Путин подчеркнул, что цели специальной военной операции (СВО) на Украине могут корректироваться, но в целом остаются неизменными.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент России Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы глав ДНР и ЛНР о военной помощи.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Украинская разведка отвергла причастность к атаке на «Северные потоки»
    Столтенберг рассказал об ожиданиях НАТО от контрнаступления ВСУ
    Врач предупредил о вреде пива для сердца
    Пентагон усомнился в планах США заменять ВСУ утраченную бронетехнику
    Бразильский игрок «Зенита» объяснил продолжение выступлений в России
    В Госдуме объяснили идею «санитарной зоны» на Украине
    США признали негативное влияние санкций на доллар
    Россияне выступят на чемпионате Европы по фехтованию
    В Белом доме прокомментировали причастность Байдена к обвинениям против Трампа
    Российская ПВО отразила попытку ракетного удара по Пологам
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.