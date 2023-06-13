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20:57, 13 июня 2023Силовые структуры

Сотрудник колонии попался на взятке от заключенного и был задержан ФСБ

В Калмыкии сотрудники ФСБ, ФСИН и МВД выявили коррупционное преступление в ИК-1

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Сотрудники УФСБ по Республике Калмыкия вместе с полицейскими и сотрудниками ФСИН выявили коррупционное преступление в исправительной колонии №1 — выяснилось, что один из сотрудников исправительного учреждения в течение полугода получал деньги от заключенного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении осужденного возбудили дело о даче взятки должностному лицу, а задержанному сотруднику УФСИН вменяют совершение преступления по статье о получении взятки за незаконные действия.

По данным следствия, в период с 1 июня 2020-го по 31 января 2021 года мужчина, который отбывал наказание в колонии, перевел 24,5 тысячи рублей одному из сотрудников исправительного учреждения за покровительство и предоставление права пользоваться запрещенными вещами.

Ранее сообщалось, что под Астраханью будут судить экс-сотрудника ИК-6 за взятки от заключенных на миллион рублей.

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    Владимир Шарапов
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