Видео с «поддерживающим ВСУ Крымом» оказалось снято в Турции

Видео с «поддерживающими ВСУ жителями Крыма» оказалось снято в Турции

Распространившееся в украинских Telegram-каналах видео, на котором якобы запечатлены жители Крыма, поддерживающие Киев, оказалось снято в Турции.

На кадрах, появившихся в сети, автор видео, обращаясь к отдыхающим на пляже, выкрикивает патриотическое приветствие: «Слава Украине». Туристы поддерживают собеседника. Утверждается, что на видео запечатлены жители Крыма. «Народ ждет ВСУ», — подписали ролик авторы публикации. В Telegram-каналах также сослались на видео с детьми, критикующими российскую власть, снятое на том же пляже.

В действительности видео, распространившееся в сети, снято в Турции в курортном городе Бельдиби. На кадрах заметен пляж, который находится на побережье Средиземного моря, за пляжной зоной расположены склоны Таврских гор.

Информация о том, что жители Крыма поддерживают Вооруженные силы Украины, не получила распространения в СМИ. Ряд изданий сообщили, что тиражируемая публикация является фейковой.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»