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10:09, 13 июня 2023Из жизни

Мужчина спонтанно потратил сдачу в магазине и разбогател

UPI: житель США спонтанно решил приобрести лотерейный билет и разбогател

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Житель США из штата Южная Каролина спонтанно решил потратить сдачу в магазине на лотерейный билет и разбогател. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Мужчина делал покупки в одном из магазинов города Чарльстон и получил 10 долларов (827 рублей) сдачи. На эти деньги он решил приобрести билет моментальной лотереи. «Это было решение, принятое за мгновение», — говорит американец.

Придя на работу, мужчина стер с билета защитный слой и обнаружил, что спонтанное решение принесло ему 300 тысяч долларов (24,8 миллиона рублей).

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Победитель заявил, что не спешит тратить полученные деньги и пока оставит их в банке. «Никак не могу поверить», — прокомментировал он случившееся.

Ранее сообщалось, что мужчина из США купил лотерейный билет по ошибке и сорвал джекпот. Победитель заявил, что планирует потратить денежный приз на погашение долгов.

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    Алиса Дмитриева
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