В Карачаевске благоустроили парк «Зеленый остров»

В Карачаевске завершилось благоустройство парка «Зеленый остров» площадью 5,5 гектара

В городе Карачаевск в Карачаево-Черкесии завершилось благоустройство парка «Зеленый остров» площадью почти 5,5 гектара. Об этом сообщает ТАСС.

На территории парка построили музей, пункты проката спортинвентаря, детские площадки и мобильные мастерские.

«В рамках благоустройства выполнен капремонт гидротехнических сооружений и шлюза регулятора уровня воды пруда, обустроены стоянка для легковых автомобилей и автобусов, лестничный спуск, пирс, прогулочный пешеходный мост над прудом, сцена-ринг. Построены павильон Горного креативного кластера, пункты проката инвентаря и оборудования для активного отдыха, организован музей под открытым небом, мангальная зона с навесами, спортивные игровые площадки, детская игровая площадка с элементами игры с водой, а также мобильные мастерские», — сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.

Проект победил на Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды 2021 года в категории малых городов с населением от 20 тысяч до 50 тысяч человек. До конца года в республике планируют открыть еще один конкурсный объект.