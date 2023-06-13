В Польше заявили о необходимости наладить отношения с Россией

Польский политолог Сыкульский выступил за примирение и налаживание отношений с Россией

У заморозки отношений между Польшей и Россией нет объективных причин, заявил один из организаторов недавно зарегистрированного Польского антивоенного движения политолог Лешек Сыкульский. Его слова приводит РИА Новости.

Неправительственная организация выступает против втягивания Польши в украинский конфликт, а также за примирение и налаживание отношений с Россией.

Эксперт считает, что ухудшение польско-российских отношений произошло под давлением США.

«Это, конечно, субъективные причины, которые являются результатом подчинения части польского истеблишмента американским спецслужбам», — прокомментировал Сыкульский.

Ранее Сыкульский заявил, что созданное Польское антивоенное движение после многих трудностей смогло официально зарегистрировать ассоциацию.