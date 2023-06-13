Объявлена программа спектаклей-концертов «Архстояния»

На фестивале «Архстояние»-2023 выступят Shortparis, Pompeya и Polnalubvi

В арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области с 28 по 30 июля 2023 года пройдет международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние», посвященный теме «Игра в предсказания». О программе мероприятия сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Спектакли-концерты развернутся в самых необычных локациях. На территории парка заработают сразу семь площадок. На огненной сцене «Пиродрама» представление начнется с наступлением темноты. Каждый зритель сможет стать участником пространственного звукового перформанса от композитора и импровизатора Владимира Горлинского.

На площадке Инди Labscape выступят самые актуальные инди-музыканты в световом ландшафте, среди них: Shortparis, Pompeya, Polnalubvi, бахчисарайский дуэт Эдi и другие

Еще три сцены, Drunken Fence, «Фолктроника в березках» и «Парник», символически объединятся в сенной триптих — маршрут, пролегающий по схожим звукам и смыслам. На этих площадках можно будет увидеть арт-объект Владимира Наседкина «Пьяный забор», познакомиться с электронными музыкантами и коллекционерами винила, поприсутствовать на открытых саундчеках, позволяющих увидеть любого артиста в формате work in progress, а также стать свидетелем музыкальных экспериментов на дружественной импровизационной джем-сессии.

Кроме того, на фестивале развернутся две площадки от Leveldva Label. Вместе с резидентским составом лейбла здесь выступят иностранные музыканты, имена которых пока засекречены.

Ранее организаторы международного фестиваля ландшафтных объектов «Архстояние»-2023 объявили участников новой программы фестиваля.

