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09:00, 13 июня 2023Россия

Стало известно об опьянении капитанов одного из столкнувшихся танкеров на Лене

Правительство Иркутской области: капитан одного из столкнувшихся танкеров на Лене был пьян

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Капитан одного из двух танкеров, которые столкнулись на Лене в Иркутской области, был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Как стало известно со слов транспортного прокурора по восточной Сибири Дениса Авдеева, предварительной причиной произошедшего является нарушение правил судовождения.

«Согласно медицинскому освидетельствованию, капитан танкера находился в состоянии алкогольного опьянения, судном управлял помощник капитана», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее глава Иркутской области Игорь Кобзев заявил о вводе режима ЧС в Киренском районе региона после столкновения судов. В сети также появились видео, снятые очевидцами происшествия. На кадрах с борта одного из танкеров показан момент столкновения и видна поврежденная емкость, из которой вытекает топливо.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону в свою очередь заявили, что угроз жизни населения на данный момент нет. Также там порекомендовали жителям, находящимся ниже по течению от столкновения танкеров, не использовать воду из реки для купания, хозяйственно-бытовых и питьевых нужд.

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    Никита Абрамов
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