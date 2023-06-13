Стало известно об опьянении капитанов одного из столкнувшихся танкеров на Лене

Правительство Иркутской области: капитан одного из столкнувшихся танкеров на Лене был пьян

Капитан одного из двух танкеров, которые столкнулись на Лене в Иркутской области, был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Как стало известно со слов транспортного прокурора по восточной Сибири Дениса Авдеева, предварительной причиной произошедшего является нарушение правил судовождения.

«Согласно медицинскому освидетельствованию, капитан танкера находился в состоянии алкогольного опьянения, судном управлял помощник капитана», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее глава Иркутской области Игорь Кобзев заявил о вводе режима ЧС в Киренском районе региона после столкновения судов. В сети также появились видео, снятые очевидцами происшествия. На кадрах с борта одного из танкеров показан момент столкновения и видна поврежденная емкость, из которой вытекает топливо.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону в свою очередь заявили, что угроз жизни населения на данный момент нет. Также там порекомендовали жителям, находящимся ниже по течению от столкновения танкеров, не использовать воду из реки для купания, хозяйственно-бытовых и питьевых нужд.