На траулере «Дмитрий Кожарский» подняли флаг Российской Федерации

В Калининграде на траулере проекта KMT02 «Дмитрий Кожарский» » подняли флаг России

В Калининграде состоялась церемония поднятия государственного флага Российской Федерации на траулере проекта KMT02 «Дмитрий Кожарский», построенном на Выборгском судостроительном заводе (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации).

В церемонии приняли участие полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, глава Росрыболовства Илья Шестаков, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, первый заместитель генерального директора ОСК Андрей Бузинов, генеральный директор ООО «Управляющая Компания «ФОР» Павел Балон, родственники Дмитрия Германовича Кожарского, ветераны рыбной промышленности региона, курсанты Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота.

Строительство траулеров на Выборгском судостроительном заводе ведется в рамках действия программы «инвестиционных квот», стимулирующих размещение заказов на рыбопромысловые суда на отечественных верфях. Всего по заказу компаний, входящих в группу «ФОР», на ВСЗ будет построено три рыболовных траулера проекта KMT02.

«Еще один современный, высокотехнологичный траулер, построенный корабелами ОСК, передан заказчикам. Мы очень хотим, чтобы он хорошо работал на благо нашей страны, вносил вклад в обеспечение продовольственной безопасности, да и просто обеспечивал граждан вкусной и полезной рыбой, а заодно демонстрировал в морях флаг России», — отметил первый заместитель генерального директора ОСК Андрей Бузинов.

«Дмитрий Кожарский» — первый крупнотоннажный рыбопромысловый траулер-процессор проекта КМТ02.02 из серии судов, которые строятся для лова донных пород рыб. Траулер был заложен 1 ноября 2018 года, спущен на воду 19 июня 2020 года.

Траулер ледового класса Ice3 с траловым комплексом последнего поколения предназначен для лова донных пород рыб. На борту размещается оборудование с планируемой производительностью вылова и объемом круглосуточной заморозки до 105 тонн рыбы в сутки, а также комбинированные трюмы для морской продукции емкостью до 2375 кубических метров.

Технические характеристики судна:

• длина — 80,4 метра,

• ширина — 15,4 метра,

• осадка — 6,51 метра,

• водоизмещение — 5563 тонны,

• мощность энергетической установки — 4640 киловатт.

