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19:57, 13 июня 2023Россия

В России объяснили цель возможного создания «санитарной зоны» на Украине

Сенатор Джабаров объяснил возможное создание «санитарной зоны» на Украине безопасностью
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал цель возможного создания «санитарной зоны» на Украине. В разговоре с «Летной.ру» он объяснил, что создание такой зоны может быть продиктовано вопросом безопасности российской территории.

Ранее во время встречи с военкорами президент России Владимир Путин заявил, что на территории Украины может быть создана «санитарная зона». По словам главы государства, такая зона может появиться, если Украина продолжит пытаться наносить удары по российским приграничным территориям.

Я думаю, что слова Владимира Путина о создании «санитарной зоны» на Украине совершенно справедливы

Владимир ДжабаровПервый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

«Дело в том, что Украина будет продолжать использоваться как плацдарм против России. Поэтому Владимир Путин имеет в виду, как я понимаю, что между Россией и Украиной будет нейтральная территория для того, чтобы на нашу территорию ничего не прилетало», — объяснил Джабаров.

Сенатор добавил, что цель создания такой зоны в том, что если на Украине будет оставаться враждебный России режим после окончания спецоперации, то рано или поздно будет повторение того, что происходит сейчас. А «санитарная зона» сможет обезопасить территорию России.

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Также во время встречи с военкорами Путин подчеркнул, что цели специальной военной операции (СВО) на Украине могут корректироваться, но в целом остаются неизменными.

Глава государства отметил, что ВСУ «прямо сейчас» атакуют по целому ряду направлений, в частности, на шахтерском и запорожском направлениях, а также на Времевском выступе.

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