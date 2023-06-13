Полиция Севастополя опровергла розыск координатора ударов по Черноморскому флоту

УМВД по Севастополю опровергло розыск координатора ударов по Черноморскому флоту

Полиция Севастополя опровергла розыск координатора украинских ударов по Черноморскому флоту. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале УМВД России по городу.

Издание Mash опубликовало в Telegram информацию о том, что в Севастополе якобы разыскивают координатора ударов по Черноморскому флоту. По данным ресурса, на его балконе обнаружили замаскированные камеры, направленные прямо на военные корабли.

Ресурс указывает, что на «камеры» обратила внимание жительница города, посмотревшая в бинокль на балкон соседнего дома на Парковой улице.

Полиция Севастополя, в свою очередь, опровергла информацию о розыске координатора ударов по Черноморскому флоту. «Данная информация не соответствует действительности — указанные представителями средств массовой информации и блогосферы якобы замаскированные камеры на самом деле являются элементами освещения», — заявили в УМВД России по Севастополю. Полиция также призвала СМИ и другие ресурсы тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения.

Информация о том, что в Севастополе якобы разыскивают координатора украинских ударов по Черноморскому флоту, широко распространилась в Telegram-каналах и СМИ. В частности, сообщения о розыске координатора ударов опубликовали Общественная служба новостей (ОСН), Crimea News, EADaily, Radio1.news. Позже ряд изданий сообщили, что тиражируемая информация является фейковой.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»